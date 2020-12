Santarcangelo: le iniziative online di biblioteca e musei per il mese di dicembre

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:31 - 09 Dicembre 2020

Biblioteca Baldini di Santarcangelo.



Laboratori e storie animate a tema natalizio, burattini e incontri con gli autori: questi gli appuntamenti online organizzati da biblioteca Baldini e Musei comunali per il mese di dicembre.



Per la rassegna dedicata ai più piccoli “Santarcangelo per i bambini”, giovedì 10 dicembre alle 16,30 è in programma il laboratorio “Coloriamo il Natale!”, mentre sabato 12 dicembre alle ore 17 lo scrittore Michele Marziani dialogherà con i membri del gruppo di lettura Giurodileggere, soffermandosi in particolare su libri “Lo sciamano delle Alpi” (Bottega Errante, 2020) e “Il suono della solitudine. Piccole storie da raccontare a te stesso” (Ediciclo, 2018). Gli appuntamenti dedicati al Natale tornano domenica 20 dicembre e nei giorni successivi, alle ore 10, con le letture dei volontari di Reciproci Racconti. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca www.facebook.com/Biblioteca.Baldini.Santarcangelo.

Per informazioni: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it – 0541/356.299.



Sui canali social dei Musei comunali saranno invece pubblicati approfondimenti e visite guidate online della mostra “Per grazia ricevuta. I burattini hanno casa a Santarcangelo” e, ogni sabato alle 16,30, i video realizzati dalle compagnie teatrali che nel corso di questa stagione avrebbero dovuto portare in scena spettacoli nei Comuni della bassa Valmarecchia: Compagnia Vladimiro Strinati (Cervia), Teatro del Drago (Ravenna), I Burattini della Commedia (Modena), Compagnia Barbariccia/Teatrino Giullare (Sassomarconi BO), Teatro Medico Ipnotico (Parma), Compagnia Marco Grilli (Novara), C’è un asino che vola (Varese), Is Mascareddas (Cagliari).