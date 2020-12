Valmarecchia: 278 multe in un mese con lo 'scout-speed'. Continuano i controlli

Cronaca

Poggio Berni

| 14:29 - 09 Dicembre 2020

Pattuglia della Polizia Municipale con lo Scout Speed.



Salgono a 278 i verbali rilevati dalla Polizia locale Valmarecchia nel mese di novembre per eccesso di velocità. Circa cento in più rispetto al mese di ottobre quando le violazioni al codice della strada accertate dagli agenti del Comando di via Montevecchi sono risultate 176.



I controlli effettuati con l’utilizzo dello scout-speed, un dispositivo per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi della velocità installato a bordo dei veicoli della polizia municipale, utilizzato in postazione fissa, interessano in particolare le strade provinciali e comunali, in corrispondenza dei centri abitati e quelle che più frequentemente vengono segnalate dai cittadini che lamentano il continuo superamento dei limiti di velocità.



La quasi totalità dei verbali accertati (277 per la precisione) ha rilevato il superamento del limite consentito entro i 40 chilometri orari e uno per aver oltrepassato tale limite (sei punti di decurtazione alla patente di guida e 544,00 euro la sanzione prevista per quest’ultimo caso).



Intanto i controlli della Polizia locale proseguono anche nel mese di dicembre. A Santarcangelo le pattuglie in stazionamento saranno presenti, fra le altre vie, in via De Gasperi, via Canonica, via Trasversale Marecchia (nella frazione di Sant’Ermete), via Tomba e la Strada Provinciale Uso (Stradone), mentre a Verucchio i controlli riguarderanno la Strada Marecchiese, via Ponte e la Strada Provinciale 32 (Cantelli). A Poggio Torriana infine le pattuglie della Pm saranno presenti lungo la Santarcangiolese, in via Case Nuove e in via Cornacchiara.