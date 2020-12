Bellaria Igea Marina, portale telematico polifunzionale: tutte le pratiche dal web

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:18 - 09 Dicembre 2020

Ufficio Urp di Bellaria Igea Marina.

Passo importante a Bellaria Igea Marina sul fronte della semplificazione, della digitalizzazione e dello snellimento della burocrazia: nei prossimi giorni infatti, a completamento di un lavoro intenso che ha coinvolto gli uffici negli ultimi mesi, sarà attivo lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Bellaria Igea Marina.



Il portale sarà in funzione dalla prossima settimana e raggiungibile all'indirizzo che l’Amministrazione comunicherà attraverso i suoi canali. Il portale telematico è una innovazione della Pubblica Amministrazione ed è un hub che permetterà al cittadino e al professionista la presentazione di più di trecento diverse pratiche dal proprio smartphone o dal proprio PC: di queste trecento, numerose quelle che vengono automatizzate e “de materializzate”, superando l’utilizzo del cartaceo o la necessità di rivolgersi al servizio in presenza.



Un’implementazione che si configura come particolarmente preziosa nel momento attuale, in cui anche il contenimento del contagio da Covid-19 trova nell’erogazione e nell’efficienza dei servizi in remoto una chiara e diretta forma di contrasto. All'interno dello sportello telematico stanno di fatto confluendo tutti i servizi online del Comune di Bellaria Igea Marina, mettendo il cittadino nelle condizioni di avere un portale unico e semplice per dialogare con l’Ente in tema di pratiche, rilevazioni del degrado urbano, Suap, Sue, certificati anagrafici ed altro. Il portale sarà integrato con SPID (Sistema unico di accesso con identità digitale) e PagoPA (Sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni), in linea con il Piano Triennale della Pubblica Amministrazione e soprattutto a norma secondo indicazioni AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).



Il cittadino potrà accedere 24 ore su 24, presentare la domanda, pagare il dovuto e avere un feedback dello stato della pratica. Ogni pratica presentata verrà automaticamente protocollata ed indirizzata direttamente all’ufficio interessato, andando a diminuire i tempi di risposta. Come detto, lo Sportello Telematico Polifunzionale è frutto di un lavoro di squadra orchestrato dal Sistema Informativo Comunale, da anni impegnato a livello tecnologico per completare un gestionale di backoffice in uso al dipendente che possa permettere l’erogazione integrata di servizi online integrata.



Un passo nel futuro da parte della città, ricordando che, dalla scorsa estate, nelle tante tabaccherie che hanno aderito all’iniziativa, è disponibile il servizio di estrazione e rilascio delle certificazioni: un’opportunità frutto della convenzione tra Federazione Italiana Tabaccai e Amministrazione Comunale, che affianca il servizio di certificazione ed autocertificazione online già da tempo attivato dal Comune di Bellaria Igea Marina.