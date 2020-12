Venerdì 11 dicembre modificata la circolazione stradale in zona piazza Malatesta

Attualità

Rimini

| 13:54 - 09 Dicembre 2020

Castel Sismondo.



A partire dalle ore 7,00 - e fino alle ore 14,00 - di venerdì 11 dicembre sarà interrotta alla circolazione stradale, per un breve tratto, la via Piazza Malatesta, al fine di consentire alcuni lavori previsti nell’ambito del cantiere del progetto “Museo Fellini I Stralcio”.



La chiusura, che garantirà comunque il passaggio ciclopedonale da via Circonvallazione occidentale a piazza Malatesta e viceversa, è prevista dalla rotonda di via Valturio per tutto il tratto della via Piazza Malatesta, fino all’altezza della rastrelliera delle bici posta sul fianco (lato Riccione) del Castel Sismondo.