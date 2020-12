Coronavirus San Marino: deceduto 79enne, in terapia intensiva sette pazienti

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:15 - 09 Dicembre 2020

Foto Simone Fiorani.



A San Marino settimo decesso dal 1 luglio a oggi (9 dicembre) per la pandemia da nuovo coronavirus: è un 79enne. Nelle ultime 24 ore un nuovo caso di positività su 17 tamponi (tasso di positività del 5,88%) e zero guarigioni, nelle precedenti 24 ore erano stati 32 su 435 tamponi (tasso di positività del 7,36%). Cinquantaquattro le guarigioni. Gli attuali positivi sono 293: 264 le persone in isolamento (90,1% del totale), 29 quelle ricoverate (-1), 22 nel reparto Covid e nelle stanze di isolamento, 7 in terapia intensiva (-1). A questi si aggiungono 4 pazienti non covid nella camera di risveglio del blocco operatorio.