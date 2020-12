Danneggia il crocifisso della chiesa di Santa Giustina: 44enne denunciato

Cronaca

12:54 - 09 Dicembre 2020

Il crocifisso di Santa Giustina.



Nella notte (tra l'8 e il 9 dicembre) ha danneggiato il crocifisso della chiesa di Santa Giustina, per motivi ancora ignoti e al vaglio dei Carabinieri: un 44enne italiano è stato denunciato per l'ipotesi di reato di danneggiamento. In poco tempo l'Arma ha individuato nel 44enne il responsabile dell'atto di vandalismo, tramite le immagini del sistema di videosorveglianza, dopo la denuncia presentata da don Giuseppe, parrocco della chiesa nel cui piazzale si trova la piccola cappella votiva con il crocifisso.