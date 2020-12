Coronavirus Rimini: bollettino 8 dicembre, 138 nuovi casi

Attualità

| 16:02 - 08 Dicembre 2020

A Rimini si registrano 138 casi di positività al nuovo coronavirus, con prevalenza dei sintomatici (86) sugli asintomatici (52). Sei i decessi comunicati: tre donne di 83, 88 e 94 anni, tre uomini di 58, 69 e 85 anni, età media 79,5 anni. In regione 1.624 casi in più (825 asintomatici), su un totale di 16.576 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 9,8% (dal 19,2%). I nuovi decessi sono 49, età media 83,6 anni. Calano i ricoveri in terapia intensiva: -5 negli ospedali della regione, -2 a Rimini che torna sotto quota 20 ricoverati (19).



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 66.522 (-2.954 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 63.507 (-2.925), il 95,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (-5 rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.781 quelli negli altri reparti Covid (-24, 4,2% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 15 a Parma (+2), 32 a Reggio Emilia (+2 da ieri), 55 a Modena (+1), 52 a Bologna (-11 rispetto a ieri), 8 a Imola (+1), 18 a Ferrara (+1), 14 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (-2 rispetto a ieri).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 13.345 a Piacenza (+46 rispetto a ieri, di cui 18 sintomatici), 11.260 a Parma (+40, di cui 28 sintomatici), 19.474 a Reggio Emilia (+177, di cui 84 sintomatici), 25.260 a Modena (+351, di cui 212 sintomatici), 26.695 a Bologna (+471, di cui 237 sintomatici), 4.149 casi a Imola (+92, di cui 26 sintomatici), 6.873 a Ferrara (+112, di cui 19 sintomatici), 9.374 a Ravenna (+89, di cui 9 sintomatici), 4.896 a Forlì (+28, di cui 19 sintomatici), 4.443 a Cesena (+80, di cui 61 sintomatici) e 11.501 a Rimini (+138, di cui 86 sintomatici).