Calcio D, il centrocampista Gigliotti verso il Forlì. L'attaccante Carrasco torna alla Correggese

Sport

Rimini

| 15:41 - 08 Dicembre 2020

Movimenti sul mercato per le avversarie del Rimini nel girone D. Il Lentigione ha preso il centrocampista Stefano Cuoco, classe 2001, proveniente dal Bra. E' cresciuto nei settori giovanili di Inter e Torino. Il Sasso Marconi ha liberato l'esperto centravanti 30enne Daniele Fioretti ha lasciato il Sasso Marconi Zola (un gol, nelle prime sei gare è stato sempre utilizzato da mister Muccioli. I bolognesi sono quartultimi con 4 punti.

Il Forlì sta per ingaggiare il centrocampista Denny Gigliotti, classe 1991, nelle due ultime tre stagioni al Francavilla e in precedenza per cinque stagioni al Rende con cui ha vinto il campionato di serie D. In uscita due pedine, un difensore e un centrocampista.

L'ex attaccante del Rimini Giacomo Cecconi è stato liberato dalla Pianese che ha preso Nicolò Vai, attaccante classe 1999, ex Lecco e Novara, reduce da una stagione nell'Inveruno, collezionando 19 presenze e due reti (in passato esperienze con Lecco e Novara). Cecconi era arrivato appena un mese e mezzo fa in sostituzione di Merlonghi approdato alla Marignanese Cattolica.

Alla Correggese è ritornato l'attaccante esterno di origine argentina Luis Carrasco (8 reti la scorsa stagione in 25 partite, 18 in Eccellenza e prima al mantova in D 6). Il difesnore ex Rimini Filippo Oliana si accasa al Real Forte Querceta.