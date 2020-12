Tentano l'assalto al bancomat di Rivierabanca a Rimini: banditi 'disturbati' fuggono a mani vuote

Cronaca

14:42 - 08 Dicembre 2020



Ignoti malviventi hanno tentato di far saltare il bancomat della filiale di via Marzabotto della Rivierabanca, a Rimini. I fatti sono avvenuti intorno alle tre della notte (tra il 7 e l'8 dicembre). La banda ha pensato di utilizzare la tecnica della "marmotta": un oggetto in metallo con un contenitore di polvere da sparo e la miccia collegata a una batteria per l'accensione. Forse però la manovra è stata disturbata da qualcosa o qualcuno, e a quel punto i malviventi sono fuggiti abbandonando l'ordigno. La Polizia, intervenuta sul posto, ha dovuto allertare gli artificieri da Bologna per disinnescarlo.