VIDEO Canoe sul Fiume Marecchia in Alta Valmarecchia 

Turismo

Novafeltria

| 14:07 - 08 Dicembre 2020



Sul fiume Marecchia è scoppiata la canoa mania. Il video di un nostro lettore ritrae un gruppetto di persone in canoa a Novafeltria. Da qualche anno ormai non è raro vedere questa disciplina sportiva nell'entroterra riminese. L'emergenza coronavirus ha rovinato i piani di molti appassionati, obbligando o spingendo molti a rinunciare alle vacanze in luoghi dove si pratica questo sport. Di conseguenza si cercano delle alternative “a km 0”. Una di queste è il fiume Marecchia. Il suo corso di 70 km si sviluppa in Toscana ed in Emilia Romagna lungo la Valmarecchia (che prende il nome dal fiume), ricevendo l'apporto di diversi affluenti.