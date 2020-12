E’ morto il patron del Gruppo Salcavi Alessando Sebastiani. Addio a un grande imprenditore riminese

Attualità

Alessandro Sebastiani, fondatore del Gruppo Salcavi Industrie.

La Valmarecchia piange la scomparsa di uno dei più grandi imprenditori della zona, Alessandro Sebastiani, fondatore del Gruppo Salcavi Industrie, azienda produttrice di cavi elettrici che occupa numerosi dipendenti della zona. L'uomo è deceduto all'età di 79 anni nella giornata di ieri (lunedì 7 dicembre): il funerale sarà celebrato venerdì 10 dicembre alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Novafeltria.



Sebastiani, dopo essere emigrato negli anni '60 a Milano, dove iniziò la sua attività nel settore dei cavi, nel 1980 rientrò in Valmarecchia, territorio con il quale aveva mantenuto un forte legame, sviluppando l'impresa Gruppo Salcavi Industrie, facendola diventare una delle principali realtà economiche della zona, conosciuta anche a livello internazionale.



I dipendenti del gruppo Salcavi lo ricordano così: "Uomo dedito al lavoro e alla famiglia, di grandi qualità imprenditoriali, ma anche di spiccata generosità e umanità. Persona umile e solare e nel contempo forte, sempre pronta, anche di fronte ai problemi quotidiani, a regalare un sorriso o una parola di conforto e coraggio", ringraziandolo "per essere stato più un amico che un datore di lavoro"



La redazione di altarimini.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Sebastiani.