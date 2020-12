Rimini Holding, al comune risorse per 2,6 milioni di euro nel 2021

Attualità

Rimini

| 12:11 - 08 Dicembre 2020

Palazzo Garampi, sede del Comune di Rimini.



Parere favorevole ieri pomeriggio (lunedì 7 dicembre) in V Commissione alla proposta di modifica del bilancio di previsione 2020 e al bilancio di previsione 2021-2023 di Rimini Holding, la società in house del Comune a cui afferiscono le più importanti partecipazioni societarie dirette o indirette dell'ente.



"Il bilancio 2021-2023 di Rimini Holding presenta ancora una volta risultati economici previsionali positivi di circa 2,8 milioni di euro nel 2021, di circa 3 milioni di euro nel 2022 e 2,5 milioni nel 2023, con previsione di distribuzione di risorse al Comune per 2,6 milioni di euro nel 2021 e 800mila euro in ciascuno degli anni 2022 e 2023", spiega l'amministrazione comunale di Rimini. Il devito è sceso a 845.000 euro nel 2020, l'obiettivo è la sua estinzione in due anni e mezzo. "Il bilancio di previsione 2021-2023 prevede di proseguire l'obiettivo nell'attuazione del piano di razionalizzazione per le partecipazioni indirette possedute dal Comune attraverso la holding", prosegue l'amministrazione comunale.



Per ciò che concerne il bilancio di previsione 2020 di Rimini Holding, è stato anch'esso oggetto di modifica, con la previsione di distribuzione al socio unico Comune di Rimini di ulteriori dividendi per 2,6 milioni di euro in aggiunta all'importo di 4,6 milioni di euro già previsto ed erogato per il 2020, per una distribuzione complessiva di 7,2 milioni di euro di riserve per l'anno in corso.