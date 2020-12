Rimini: 14 sanzionati nei controlli sul rispetto norme anti Covid-19

Cronaca

Rimini

| 12:10 - 08 Dicembre 2020

Controlli dei Carabinieri di Rimini.



Sono state 14 le persone sanzionate, su 1102 sottoposte ad accertamenti da parte dei Carabinieri di Rimini, nel periodo di controlli operati tra il 5 e il 7 dicembre. Le attività sottoposte ad accertamenti sono state 260. Trentadue autocertificazioni saranno sottoposte ad ulteriori approfondimenti. Lo comunica il Comando Provinciale dell'Arma in una nota: "Costante è l’impegno dell’Arma dei Carabinieri in tutta la Provincia di Rimini per assicurare il rispetto delle disposizioni anti-Covid attraverso le numerose pattuglie messe in campo che hanno caratterizzato e caratterizzano l’attività di controllo del territorio, anche mirato, in relazione ai luoghi urbani e alle fasce orarie di maggiore affollamento", spiega la nota.