Poggio Torriana celebra la giornata internazionale dei Diritti Umani del 10 dicembre

Attualità

Poggio Torriana

| 11:19 - 08 Dicembre 2020

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, all'interno del progetto "Dalla dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950 all'Europa del futuro immaginata dai giovani", l'Assessorato ai Giovani del Comune presenta il terzo incontro pubblico: L'Europa dei diritti / per la libertà di Zaky con Gianluca Costantini, giovedì 10 dicembre alle ore 20,45. In diretta facebook sul canale dedicato https://www.facebook.com/odaria



All'interno del progetto, la Biblioteca Comunale Pio Campidelli ospiterà dal 10 dicembre al 31 dicembre la mostra "Le cicatrici tra i miei denti, Antologia e ritratti di poeti in lotta" con disegni di Gianluca Costantini dal libro omonimo, NdA press. Sessanta tavole in formato A4 con ritratti e poesie, riflessioni, aforismi di poetesse e poeti che non si sono sottratti dall'esprimere il proprio dissenso con i regimi o forme di sopraffazione, diventano temporaneamente parte della fornitura libraria della Biblioteca.

Visite su prenotazione nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.