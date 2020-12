Sorpreso a spacciare nella notte a Cattolica: in casa aveva 50 grammi di cocaina

Cronaca

Riccione

| 09:43 - 08 Dicembre 2020

La droga sequestrata.



Pensava di potersi muovere indisturbato e di portare avanti la sua attività di spaccio: ma un 46enne albanese, residente a Cattolica e pregiudicato, è caduto "nella rete" dei Carabinieri. Ieri notte (tra il 7 e l'8 dicembre), intorno alle 3, una pattuglia lo ha colto sul fatto mentre cedeva una dose di cocaina a una donna di Cattolica. Al termine della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato 50 grammi di cocaina divisa in dosi. Il 46enne è stato arrestato per spaccio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.