Viserba: cocci di vetro nel parco, appello contro i vandali

Rimini

Rimini

09:03 - 08 Dicembre 2020



Queste le condizioni in cui è stato trovato ieri mattina (lunedì 7 dicembre) il Parco della Tartaruga, a Viserba. Lo denunciano i residenti, uno dei quali ci ha inoltrato questa segnalazione. "Bottiglie rotte in corrispondenza di tutti i giochi, in particolare lo scivolo, e frammenti di cocci nascosti in mezzo all’erba, molti di essi resteranno ‘invisibili’ a lungo, con aumento del pericolo soprattutto per i piccoli frequentatori del giardino. Contenitore dei rifiuti pieno fino all'inverosimile con decine di sacchetti contenenti escrementi di animali anche fuori dal bidone". Rabbia e preoccupazione, per chi si è trovato davanti questo scenario, si pensa a vandali ai quali evidentemente piace alzare troppo il gomito.