VIDEO Incendio in un residence, muore una donna di 37 anni. Intossicate altre due persone

Cronaca

Rimini

| 07:37 - 08 Dicembre 2020



Tragedia a Rimini in via Nicolini 5, a San Giuliano. Intorno all'una di notte (tra il 7 e l'8 dicembre) un incendio è scoppiato, per cause in corso di accertamento, al secondo piano di un residence. Una 37enne è stata trovata senza vita in bagno e due uomini di 31 e 36 anni sono stati trasportati in ospedale a Rimini, a causa di un'intossicazione da fumo, lo stesso motivo che probabilmente ha portato alla morte della donna, la cui salma sarà sottoposta ad autopsia per verificare la causa del decesso. La 37enne, che lavorava in una scuola elementare di Rimini, ha cercato di proteggersi dalle fiamme e dal fumo chiudendosi in bagno, che però era privo di finestre. E' stato massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, diciassette uomini e un'autoscala: le operazioni sono durate fino alle quattro della mattina. Sul posto anche il personale del 118 e i Carabinieri.