Mondiali 2022, San Marino nel girone I con Polonia, Ungheria, Albania e Andorra

| 21:40 - 07 Dicembre 2020

Franco Varrella, ct della nazionale di San Marino (foto FSGC).

C’era ovviamente grande attesa e fermento in tutte le Federcalcio del Vecchio Continente e tifosi delle relative nazionali per conoscere ­l’esito dei sorteggi dei gruppi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, i primi della storia che si disputeranno nel periodo invernale.

Per la Nazionale di San Marino la certezza di dover rinviare la prima volta in competizioni ufficiali con i cugini dell’Italia ed i detentori del titolo della Francia – entrambe destinate per regolamento ad un girone da cinque squadre, in quanto qualificate alle semifinali di UEFA Nations League –. Così anche Belgio (incontrata nell’ultima tornata di European Qualifiers) e Spagna, affrontata dai Titani 15 anni fa.

Nazionale di San Marino dunque destinata ad uno dei Gruppi compresi da F e J, composti da sei squadre. La prima formazione sorteggiata da Daniele De Rossi è il Portogallo di Cristiano Ronaldo che – al pari delle sopra citate – non potrà essere abbinata a San Marino in quanto abbinata al Gruppo A. Un primo sorteggio che dunque ha messo davanti a San Marino la possibilità di incontrare, quale formazione di prima fascia, Danimarca, Olanda, Croazia, Inghilterra e Germania.

Ad abbinare le formazioni dall’urna numero sei, comprendente oltre ai biancoazzurri anche le selezioni di Malta, Moldova, Liechtenstein e Gibilterra, è stato invece Rafael van der Vaart. L’ex giocatore di Ajax e Real Madrid ha sorteggiato i Titani nel Gruppo I insieme ad Inghilterra e Polonia – esattamente come nelle qualificazioni ai Mondiali del 2014 –. Con San Marino anche l’Ungheria, da affrontare nella nuova Puskas Arena. Affascinanti ed inediti anche gli incontri con Albania ed Andorra, finora affrontate esclusivamente in gare amichevoli.

Nella giornata di martedì l’ufficializzazione dei calendari delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, che prevederanno tre incontri in una settimana nelle finestre internazionali di marzo e settembre. Due gli incontri in settimana per quanto riguarda invece gli slot di ottobre e novembre.

GIRONE I INGHILTERRA, POLONIA, UNGHERIA, ALBANIA, ANDORRA, SAN MARINO.