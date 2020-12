Coronavirus: a Rimini 193 nuovi casi, 81 sintomatici. Calano terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:46 - 07 Dicembre 2020

Foto di repertorio.

A Rimini crescono i contagi da nuovo coronavirus, ma si rimane sotto quota 200 e prevalgono gli asintomatici: in totale sono 193, 81 sintomatici e 112 senza sintomatologia. Cinque invece i nuovi decessi comunicati: tre donne, due 84enni e un'85enne, due uomini di 89 e 91 anni (età media 86,6 anni). In regione 57 nuovi decessi (età media 81 anni). I nuovi casi sono 1.891, su un totale di 9.865 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è del 19,2%. In regione prevalgono gli asintomatici (1068).



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 69.481 (+1.315 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.437 (+1.248), il 95,7% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 239 (-2 rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.805 quelli negli altri reparti Covid (+69, 4% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 13 a Parma (invariato), 30 a Reggio Emilia (-2 da ieri), 54 a Modena (invariato), 63 a Bologna (invariato), 7 a Imola (invariato), 17 a Ferrara (invariato), 13 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (+1) e 21 a Rimini (-3).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 13.299 a Piacenza (+118 rispetto a ieri, di cui 67 sintomatici), 11.220 a Parma (+149, di cui 69 sintomatici), 19.297 a Reggio Emilia (+227, di cui 71 sintomatici), 24.909 a Modena (+414, di cui 278 sintomatici), 26.224 a Bologna (+276, di cui 54 sintomatici), 4.060 casi a Imola (+59, di cui 25 sintomatici), 6.762 a Ferrara (+103, di cui 19 sintomatici), 9.285 a Ravenna (+219, di cui 69 sintomatici), 4.869 a Forlì (+52, di cui 34 sintomatici), 4.363 a Cesena (+81, di cui 56 sintomatici) e 11.363 a Rimini (+193, di cui 81 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso (a Bologna) in quanto giudicato caso non COVID-19.