Novafeltria: il sindaco Zanchini sul focolaio dell'ospedale. "Situazione sotto controllo"

Attualità

Novafeltria

| 15:40 - 07 Dicembre 2020

Foto di repertorio.

Nel comune di Novafeltria sono circa ottanta i casi attivi, cioé le persone attualmente positive al tampone a seguito di infezione da nuovo coronavirus. In prevalenza sono positivi asintomatici in isolamento domiciliare. Situazione sotto controllo nell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria: nel reparto di medicina si sono verificati infatti casi di contagio tra gli infermieri e i pazienti. «Nonostante tutte le cautele possono capitare queste situazioni. Ad oggi direi che la situazione è sotto controllo», spiega il sindaco Stefano Zanchini. «Al momento ci sono quattro pazienti che si sono negativizzati, di questi due verranno dimessi oggi (lunedì 7 dicembre), un paziente sarà trasferito in lungodegenza per la riabilitazione, un quarto rimarrà ricoverato». Nella mattinata sono state sanificate le quattro camere interessate: una sarà occupata dal paziente negativizzato, gli altri tre posti saranno a disposizione. In lungodegenza invece, rileva il sindaco, i tamponi rapidi su pazienti e personale hanno dato esito negativo. (R.G.)



Ascolta l'intervista al sindaco Stefano Zanchini