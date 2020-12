Coronavirus San Marino: salgono i ricoverati in ospedale, sono trenta

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:34 - 07 Dicembre 2020

Ospedale di Stato di San Marino.

A San Marino salgono a trenta i ricoveri all'ospedale di Stato. Rimangono stabili le terapie intensive (otto), crescono i ricoveri nel reparto Covid e nelle stanze di isolamento in medicina (22, +6), a fronte di 314 casi attivi. Tra i trenta pazienti ci sono dieci ospiti della Rsa La Fiorina. In isolamento domiciliare 284 persone (il 90,4% del totale), mentre quelle in quarantena sono 311, compresi un rappresentante delle forze dell'ordine e otto appartenenti al personale sanitario. Per ciò che concerne i nuovi casi, nelle ultime 24 ore (sabato 5 e domenica 6 dicembre) sono stati 10, a fronte di 26 guarigioni. Nel dettaglio: 8 casi su 84 tamponi sabato (9,52% tasso di positività), 2 su 19 tamponi domenica (10,5% tasso di positività). Dal 1 luglio a oggi (lunedì 7 dicembre) i decessi sono stati 6, le guarigioni 765, i contagiati 1085.