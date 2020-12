Venditore abusivo sceso dal treno e subito fermato dalla Polizia Municipale: denunciato

| 13:46 - 07 Dicembre 2020



Era appena sceso dal treno, alla stazione ferroviaria di Rimini, con un enorme borsone. Alla vista degli agenti, che stavano perlustrando la zona, ha iniziato frettolosamente ad allontanarsi destando sospetti. Fermato per il controllo dei documenti un cittadino extracomunitario con una valigia piena di borse falsificate con marchi prestigiosi, che probabilmente aveva appena acquistato e intendeva mettere in commercio. Gli agenti hanno proceduto, oltre al sequestro delle 15 borse, marcate “Gucci” e “Prada”, anche a deferire all’Autorità Giudiziaria il venditore abusivo con la denuncia, prevista dal codice penale, per i reati di acquisto e detenzione di prodotti con marchi contraffatti.

Nello stesso servizio notturno è stato sanzionato, con una multa di 400 euro (280 se pagata entro 5 giorni), un cittadino russo residente in Italia, sorpreso in centro dopo il coprifuoco.