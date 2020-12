Rimini: ecco le nuove botteghe storiche. "Le nostre attività sfidano il commercio online"

Attualità

Rimini

| 13:42 - 07 Dicembre 2020

Ristorante da Roberto, una delle nuove botteghe storiche di Rimini.



Sono destinate a diventare cinquanta le attività iscritte all'albo delle botteghe storiche di Rimini. Con le ultime iscrizioni, il numero è salito a 43: si tratta del supermercato Emp di Dario Muratori in via Dario Campana,del ristorante da Roberto di Viale Regina Elena, della Gioielleria Urbinati di via Sigismondo e della Merceria Pandolfini di viale Oliveti. L'albo delle botteghe storiche e dei mercati storici è il registro istituito dal Comune di Rimini per valorizzare negozi o pubblici esercizi attivi con continuità da almeno cinquant’anni. L'iscrizone rappresenta anche un’opportunità per i titolari che potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla no-tax area, il pacchetto di misure messe in campo dal Comune di Rimini a sostegno del settore commerciale e produttivo. La registrazione infatti consentirà alle attività di ottenere un contributo calcolato sulla base della Tari, che si aggiunge alla cancellazione delle spese del diritto di segreteria previsto per l'iscrizione che ammontava a 150 euro e che ora invece prevede la sola imposta di bollo da 16 euro. «Le botteghe storiche non sono solo un simbolo della lunga tradizione della nostra rete commerciale, ma sono anche la sintesi di quelle caratteristiche che le nostre attività sanno e possono offrire per sfidare l’e-commerce. Nel dare cioè al cliente quel rapporto personale e diretto che non si può trovare in asettici algoritmi e nei bombardamenti di offerte on line», spiega l'assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad.



L'ELENCO DELLE BOTTEGHE STORICHE



Farmacia San Michele

via Circonvallazione Occidentale 120/g





Trattoria Delinda

via Marecchiese 345





Pizzeria del Secolo

via Gambalunga 14/16





The Rose & Crown

viale Regina Elena 2





Red Devil

viale Regina Margherita 119 C/D







The Old Bull & Bush

viale Regina Elena 99/101





Elettroforniture Lucchi

via Giordano Bruno 33





Bar Ilde

via Covignano 245





Cappelli e C. SRL

via Emilia 119





Galassi Confezioni SAS

piazza Tre Martiri 20





Eredi di Balducci Corrado di Balducci Roberto & C. SAS

via Aurelio Saffi 41







Gioielleria Burnazzi

corso d'Augusto 109





Copacabana

via Messina 14





Shooters Pub

viale Mantova 51/e





Lord Nelson Pub

viale Regina Elena 71





Cappelleria Vitali

via Bertola 5





Lombardi di Magnani Isabella

corso d'Augusto 94





Bounty

via La Strada 6





In Bici di Mariotti Pietro

via Bertola 29





Ristorante Joe's

viale Regina Elena 131





Emporio Brigliadori

via Gambalunga 50





Ottica Da Forno

via Gambalunga 32





Cristallo D'Argento

via Castelfidardo 6





Taverna degli Artisti

viale Vespucci 1







Tabaccheria Romani

via Popilia 5





Gelateria Nuovo Fiore

via Regina Elena 67





Ristorante Guido

Lungomare Spadazzi 12





Ristorante Pizzeria Giusti

viale Regina Elena 29





Merceria Cheri

via Giuseppe Garibaldi n. 43





Ottica Severi dal 1924

via Giovanni XXIII,151





Farmacia Cantelli

piazza Tre Martiri, 11





Tabaccheria De' Borg

viale Tiberio 15





Bar Romani

via Popilia 1





Tipografia Commerciale

via Circonvallazione Meridionale 65





Trattoria Pizzeria Da Biagio

via Circonvallazione Meridionale 28





Frutta e Verdura Da Pirillo

piazza Mazzini 11





Bar Luciano

via Lungomare Di Vittorio 52





Ristorante Pizzeria La Zucca

viale Marconi 37





Arredi Sacri Semprini

via Leon Battista Alberti 3/A





Merceria Pandolfini

viale Oliveti 79





Gioielleria Urbinati

via Sigismondo 16





E.M.P. - SNC di Muratori Dario e C.

via Dario Campana 93/b





Ristorante Da Roberto

viale Regina Elena 181