Si accendono le luci di Natale a Misano: "Niente inaugurazione, non favoriamo assembramenti"

| 13:04 - 07 Dicembre 2020

Decorazioni di Natale a Misano Adriatico.



A Misano Adriatico si accendono le luci di Natale, ma senza inaugurazioni. Dopo il clamore mediatico suscitato dalle immagini di viale Ceccarini di Riccione e piazza Cavour Rimini, il sindaco Fabrizio Piccioni (senza fare riferimento agli altri comuni) spiega in una nota: «La sicurezza di tutti è prioritaria in questo momento, per questo accenderemo le luci e non organizzeremo eventi che potenzialmente potrebbero favorire assembramenti. Allo stesso tempo crediamo che sia importante trasmettere un messaggio di serenità e speranza ai nostri cittadini, con un allestimento sobrio ma suggestivo per stimolare una passeggiata tra le vetrine delle nostre attività commerciali, particolarmente colpite da questa situazione»​​​​​​​.



NATALE A MISANO: LUCI E STELLE Il Natale di Misano Adriatico sarà all’insegna di luci che si intrecceranno con le stelle affacciate sul mare, per creare emozioni e suggestioni. La scelta di Misano è stata quella di valorizzare i luoghi più belli e caratteristici della città per farli apprezzare sotto una veste diversa.



“Splendida Misano” è il titolo che caratterizzerà il Natale 2020, una scelta di forte identità che vuole unire i cittadini di Misano in un messaggio di speranza per il futuro.



Fino al 6 gennaio il centro e il lungomare si illumineranno per trasmettere il calore del Natale e rendere più piacevole la passeggiata e lo shopping dei cittadini.



Nei viali principali della zona mare e commerciale si respirerà clima natalizio con tante sfere appese e globi di luci bianca. In Piazza Repubblica sorgerà il tradizionale albero di Natale, illuminato di bianco su un tappeto di luce blu. Anche Piazza Roma, a partire da questo weekend, sarà illuminata di luce blu, un fondale sul quale saranno proiettati suggestivi giochi di luce bianca. A completare l’atmosfera, la musica sul lungomare e nelle vie centrali di Misano.