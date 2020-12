Un sorriso per le festività: 48 pacchi regalo per chi è in difficoltà da Lions Club e Consulta Solidarietà Si tratta di famiglie di diverse tipologie comprendenti anche 46 minori

Attualità Riccione | 11:42 - 07 Dicembre 2020 Presidente del Lions Club Riccione Paolo Del Bello e Annalisa Crestani Segretaria della Consulta della Solidarietà. Il Lions Club Riccione e la Consulta della Solidarietà che gestisce l’Emporio Solidale ancora una volta insieme per donare un sorriso a chi è meno fortunato. E’ in corso la distribuzione di 48 pacchi regalo ad altrettante famiglie riccionesi già selezionate ed accreditate presso l’Emporio Solidale di Riccione per le loro difficili condizioni economiche. Si tratta di famiglie di diverse tipologie comprendenti anche 46 minori, che andando a ritirare i generi alimentari che abitualmente possono prelevare secondo dei protocolli ben definiti, troveranno una sorpresa certamente gradita.