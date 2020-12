Focolaio Covid all'ospedale di Novafeltria: 5 contagiati

Attualità

Novafeltria

| 08:06 - 07 Dicembre 2020

Insegna all'ingresso dell'ospedale di Novafeltria.

Focolaio di nuovo coronavirus all'interno dell'ospedale "Sacra Famiglia di Novafeltria": sarebbero 5 le persone ricoverate nel reparto, contagiate, tutte asintomatiche. Ai cinque positivi si aggiungono due operatori del reparto. I pazienti sono stati trasferiti in ospedale a Rimini per poter provvedere alla sanificazione del reparto e per limitare il contagio. L’allarme è scattato dopo che una operatrice è risultata positiva in uno degli “screening” di routine. Dall'Ausl rassicurazioni sul fatto che la situazione sia stata tempestivamente risolta.