Riapre a Pennabilli l'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica

Attualità

Pennabilli

| 20:03 - 06 Dicembre 2020

Veduta Pennabilli.

L'Ufficio Iat e Pro Loco di Pennabilli riapre i battenti dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza Coronavirus. Rimarrà aperto nel periodo pre-natalizio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 nei giorni di: domenica 6 dicembre, martedì 8 dicembre, sabato 12 dicembre, domenica 13 dicembre, sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre. Sarà possibile ricevere tutte le informazioni su Pennabilli o effettuare il tesseramento e permettere all'Associazione Pro Loco di proseguire il suo lavoro e le sue iniziative per il paese nonostante le difficoltà. Si ricorda inoltre che il Mateureka - Museo del calcolo, come tutti i musei, rimarrà chiuso come da Dpcm fino a nuove comunicazioni.