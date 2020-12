Basket B, Alba splendida per RivieraBanca: hurrà per 67-88

Sport

Rimini

| 19:47 - 06 Dicembre 2020

Il lungo viaggio ad Alba, in Piemonte, si è trasformato in una gita per RivieraBanca. Dominio assoluto nel match contro la locale San Bernardo: 67-88 il finale. Già dopo il primo quarto la squadra di Massimo Bernardi era avanti di 15 lunghezze (30-15) e il tema della partita non è cambiato nel secondo parziale tanto che i padroni di casa sono andati sotto anche di 20 punti. All’intervallo il punteggio è di 31-46 con un fallo tecnico fischiato a Crow negli ultimi 30” di gioco.

Rimini nella prima parte di gara ha 10/20 da due e 7/15 da tre con netto dominio al rimbalzo (23-13), 5 recuperate e tre perse, 10 assist contro 3, 5/5 ai liberi (13/16 per Alba). Alba, al contrario, ha solo 2/9 da tre, 6/15 da due. Il miglior marcatore Mladenov (12 punti).

SECONDO TEMPO Nei primi minuti i canestri di Tarditi e Danna riportano a -12 Alba (39-51), ma è un attimo: bomba e tiro libero di Rinaldi e Rimini va sul 39-54 con Crow che arrotonda con una bomba (42-59). Dall’altra parte bomba di Tarditi, poi riecco Rinaldi protagonista (canestro e bomba): 48-68 alla fien del terzo quarto.

L’ultima frazione è accademia. Antisportivo a Cianci: Crow in lunetta sfrutta la doppia opportunità: 49-72, imitato da Mladenov (49-74) che poi firma la bomba del 49-77. Rimini mantiene il largo margine fino alla fine. Ottima la prova del collettivo biancorosso con Crow, Mladenov e uno scatenato Rinaldi in grande evidenza.