Calcio D, nei recuperi successi di Prato e Correggese. Ora il Rimini è settimo in classifica

| 16:40 - 06 Dicembre 2020

Nei recuperi della quarta e quinta giornata del girone D della serie D, successi di Prato e Correggese. I lanieri hanno battuto il Ghivizzano per 1-0 con rete dell'ex Rimini Calamai al 3' della ripresa (ma lui e Remedi, o almeno uno dei due, non si sarebbero potuto confermarli?).

La Correggese ha piegato il Mezzolara, prossimo avversario del Rimini, per 2-1 (reti di Lessa Locko e Landi per i padroni di casa e di Rizzi per gli ospiti).

In classifica anche la Correggese supera il Rimini che scivola al settimo posto con Mezzolara e Progresso (cinque squadre che lo precedono devono recuperare almeno una partita).

CLASSIFICA Prato 13 (5 partite giocate); Aglianese 12 (4); Correggese 10 (4); Lentigione 11 (6); Fiorenzuola (5) 10; Pro Livorno 9 (5); Rimini (6), Mezzolara (5), Progresso (6) 8; Real Forte Querceta (5) 7; Bagnolese (4), Forlì (5), Marignanese Cattolica (6) 6; Seravezza (5) 4, Sasso Marconi 4 (6); Sammaurese 3 (6); Ghivizzano 2 (5); Corticella 1 (4).