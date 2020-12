Calcio C, la Fermana ha esonerato il tecnico Mauro Antonioli. Al suo posto Cornacchini

Sport

Rimini

| 16:25 - 06 Dicembre 2020

Antonioli e Piccoli al centro al momento del loro ingaggio. A destra il ds Andreatini.

La Fermana ha esonerato il tecnico Mauro Antonioli e il suo vice Ivan Piccoli dopo la sconfitta di Modena per 1-0. La società li ringrazia per il lavoro svolto con grande professionalità e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Il sostituto è Giovanni Cornacchini. Classe 1965, fanese doc, Cornacchini ha già allenato la Fermana nella stagione 2010-2011 in Eccellenza, con un duello serrato con l'Ancona fino all'ultima giornata. Per lui in carriera esperienze importanti alla guida dell'Ancona, del Fano, della Viterbese, del Gubbio fino alle ultime stagioni alla guida del Bari. Domenica alle 16 ha guidato il primo allenamento. La Fermana ha 10 punti ed è al terzultimo posto (2 vittorie e 7 sconfitte in 13 partite).