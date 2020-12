Cattolica: procedono lavori al nuovo circolo tennis. Sarà aperto nell'autunno 2021

Attualità

Cattolica

| 14:35 - 06 Dicembre 2020

Lavori in via Leoncavallo.



Procedono celermente i lavori al centro sportivo di via Leoncavallo a Cattolica. Con la demolizione del manufatto esistente entra nel vivo il cantiere che porterà alla realizzazione anche dei nuovi locali destinati agli spogliatoi ed alla Top-School con circolo tennis di alto livello. Un punto di svolta nel recupero dell'area che diverrà asset strategico e valore aggiunto per la filiera turistica della Regina. Le tempistiche per riqualificazione dell'ex “buco nero” cittadino sono in linea con il cronoprogramma previsto dagli interventi. Nel complesso il progetto prevede la realizzazione di 9 campi da tennis, tre dei quali coperti ed uno in erba, e 2 campi da paddle. Completa l'intervento la razionalizzazione delle dotazioni a parcheggio e la riqualificazione degli spazi verdi. I lavori procederanno spediti nei prossimi mesi. La conclusione è prevista entro l'autunno 2021, ma prima dell'avvio della stagione turistica sarà già possibile ammirare il profilo dei nuovi fabbricati del centro tennistico guidato da Giorgio Galimberti.