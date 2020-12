Boxe: il santarcangiolese Sacchetti in finale per il titolo regionale debuttanti elite

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:26 - 06 Dicembre 2020

Sacchetti e Scarpellini.

Sarà finale per il pugile clementino Michele Sacchetti, vittorioso anche nelle semifinali del torneo regionale debuttanti elite seconda serie, categoria 69 kg. Oggi a Ferrara (domenica 6 dicembre) Sacchetti sfiderà Alexandru Nebunu della Ferrara Boxe, che giocherà dunque "in casa". Ieri (sabato 5 dicembre) Sacchetti ha superato Simone Cafaro (sempre Ferrara Boxe). "Tutte 3 i round vedevano un Sacchetti in gran forma che a sprazzi dava spettacolo mettendo in mostra un bagaglio tecnico elevato. Vittoria netta ai punti tra gli applausi dei presenti", spiega il suo maestro Tiziano Scarpellini.