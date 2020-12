Natale vivo a Santarcangelo: letterina di Babbo Natale, tombola e un omaggio per la città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:32 - 06 Dicembre 2020

Natale a Santarcangelo.

Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, questo lo sappiamo benissimo, ma la voglia di festeggiare e di portare lo spirito natalizio in tutte le famiglie rimane. Per questo Città Viva, l'Associazione Commercianti di Santarcangelo si è impegnata per trasmettere positività e buoni principi a tutti gli abitanti della Città e alla grande schiera di persone che adorano Santarcangelo.



Piero Ricci, presidente di Città Viva, illustra così il progetto "Natale Vivo 2020": «Fino all'ultimo abbiamo sperato di poter organizzare i tipici intrattenimenti natalizi che l'anno scorso hanno avuto un ottimo successo di pubblico e di gradimento, ma come tutti sappiamo non è stato possibile. Quindi, in tempi strettissimi, abbiamo ideato e stiamo portando a termine tanti progetti per rendere questo Natale "speciale" a modo suo. Abbiamo subito pensato ai più piccoli, i più penalizzati di questo strano anno, e abbiamo trasformato la letterina a Babbo Natale in una letterina "virtuale" (accessibile dal sito cittavivasantarcangelo.it) con il quale poter spedire le proprie richieste in via telematica; per ogni letterina inviata consegneremo, attraverso i nostri negozi, un omaggio molto speciale e molto adatto al momento che sicuramente farà piacere sia ai piccoli che ai genitori.



Nel rispetto della tradizione è invece la seconda iniziativa intrapresa da Città Viva: la classica tombola di Natale che si svolgerà in diretta Facebook il 23 dicembre, alle 20:00 con montepremi totale di 1.000 euro in buoni acquisto per i negozi Città Viva; le cartelle saranno a giorni disponibili in tanti negozi della Città che le acquisteranno per darle ai loro clienti. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto alla Caritas locale e all'Associazione Paolo Onofri.

Per aiutare il commercio e premiare i clienti abbiamo inoltre organizzato un Calendario dell'Avvento, partito lo scorso primo dicembre, che ogni giorno propone un sconto speciale su 24 categorie di prodotti.



Per omaggiare "il paese della poesia" gli acquisti effettuati nei negozi Città Viva saranno consegnati nelle borsine speciali con 5 poesie dei grandi poeti di Santarcangelo... un'edizione limitata in onore della poesia che, da sempre, esalta la nostra Città.

Infine, visto che si tratta di Natale, come Associazione abbiamo pensato di fare un regalo alla Città: un elegante arredo verde per abbellire il paese e con molte funzionalità utili ai visitatori che passeggiano per le vie del Centro.»

Conclude poi Ricci: «Durante quest'anno la gente ci ha dimostrato molto affetto, con questo Natale abbiamo l'occasione di ricambiare, con doni, il sostegno che ci è arrivato e possiamo dimostrare come questa comunità, questa Città, sia ancora viva e vitale e vuole costruire insieme il futuro di Santarcangelo».