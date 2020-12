Misano: sorpreso con la cocaina in tasca, a casa altra droga: in manette 29enne Nei pantaloni aveva 20 grammi di droga, a casa 16 grammi e materiale per il confezionamento

Cronaca Misano Adriatico | 11:26 - 06 Dicembre 2020 La droga e il denaro sequestrati. E’ finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio un cittadino albanese 29enne residente a Misano Adriatico, ufficialmente artigiano, pregiudicato.

Già sotto l’attenzione dei carabinieri, nel pomeriggio di ieri, notando alcuni strani movimenti del giovane, i militari hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo trovandolo in possesso di 20 grammi di cocaina. Quindi è scattata la successiva perquisizione domiciliare che ha permesso di ritrovare ulteriori 16 gr di sostanza, oltre al bilancino di precisione e al consueto materiale utile al confezionamento della droga. Inoltre è stato rinvenuto e sequestrato anche “l’incasso giornaliero”, costituito da 60€ in banconote da 10€ ciascuna, ipotetico valore di vendita di una singola dose.

Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato formalmente in arresto e successivamente riaccompagnato presso la propria abitazione, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nella mattinata di domani sarà giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Rimini.