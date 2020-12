VIDEO Riccione, folla per l'inaugurazione delle luci in viale Ceccarini: assembramenti e distanze saltate

Cronaca

Rimini

| 19:51 - 05 Dicembre 2020

L’emergenza da Coronavirus non è ancora finita e soltanto domenica si entrerà in "Zona Gialla"- Ma c’è chi già sabato sera ha fatto le "prove" di ritorno alla normalità e in centro a Rimini tornano gli assembramenti in occasione dell'accensione delle luminarie per le festività. Una situazione che ha spinto qualcuno ad allertare subito il 112. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. E’ stata così accertata la presenza di un cospicuo numero di giovani lungo le vie del centro storico. Un gruppo invece è stato identificato in via Serpieri e la loro posizione sarà valutata per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle misure anti covid. A denunciare l’accaduto un nostro lettore che attraverso un video inoltrato alla nostra redazione, mostra la situazione critica d'assembramento avvenuta nel tardo pomeriggio.



A Riccione invece grande folla senza distanziamenti all'inaugurazione dell'accensione delle luci natalizie con una scenografia hollywoodiana. Ci sono giunte numerose immagini che ritraggono l’entusiasmo dei cittadini in viale Ceccarini. È evidente e anche comprensibile che la gente cerchi la normalità ed è auspicabile che il ritorno nelle vie dello shopping sia di aiuto all’economia locale. Le immagini mostrano però poco buon senso e troppi assembramenti.