Coronavirus: a Rimini tre decessi, 156 casi e calo ricoveri in terapia intensiva (-1)

| 16:42 - 05 Dicembre 2020

Per la Provincia di Rimini sono stati comunicati 156 nuovi casi, 80 asintomatici e 76 sintomatici. Torna a 23 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1) e si registrano tre decessi: due donne di 91 e 92 anni e un 84enne (età media 89 anni). In regione comunicati 52 decessi (età media 84 anni). I nuovi contagi su tutto il territorio regionale sono 1.964 su un totale di 18.663 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è del 10,5% (dal 12,1% di ieri). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.339 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 56.270.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 69.629 (- 427 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.679 (-412), il 95,8% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.074. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 243 (- 5 rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.707 quelli negli altri reparti Covid (-10, 3,9% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti:15 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 16 a Parma (-1), 33 a Reggio Emilia (+1 da ieri), 53 a Modena (-3), 63 a Bologna (+2), 5 a Imola (invariato), 15 a Ferrara (-2), 12 a Ravenna (-2), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (-1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 13.086 a Piacenza (+117 rispetto a ieri, di cui 54 sintomatici), 10.955 a Parma (+129, di cui 76 sintomatici), 18.792 a Reggio Emilia (+293, di cui 127 sintomatici), 24.151 Modena (+395, di cui 214 sintomatici), 25. 582 a Bologna (+361, di cui 212 sintomatici), 3.938 casi a Imola (+71, di cui 30 sintomatici), 6.519 a Ferrara (+113, di cui 29 sintomatici), 8.898 a Ravenna (+ 202, di cui 74 sintomatici), 4.787 a Forlì (+48, di cui 28 sintomatici), 4.250 a Cesena (+79, di cui 53 sintomatici) e 11.015 a Rimini (+156, di cui 76 sintomatici).