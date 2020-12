Basket B, RivieraBanca di scena ad Alba. Coach Bernardi: 'Per vincere dobbiamo giocare di squadra'

Sport

Secondo turno di campionato di serie B e RivieraBanca è di scena ad Alba, in Piemonte contro la San Bernardo caduta pesantemente a Faenza (85-69) a causa di un blackout nell'ultima frazione (29-8). Non ci sarà l'infortunato Rivali, mentre Francesco Bedetti sarà disponibile e potrà giocare qualche minuto all'occorrenza.

“E' una trasferta lunga, difficile, contro una squadra giovane, dinamica, ma attrezzata. Hanno esterni che attaccano il canestro uno contro uno. Nell'ultimo turno fino al 30' ha tenuto testa al Faenza – dice coach Massimo Bernardi – per cui noi dobbiamo dare il meglio di noi di squadra per essere pronti alla battaglia dal primo all'ultimo secondo. Ci siamo preparati bene. Dovremo scendere in campo determinati da subito e sputare sangue fino alla fine come del resto abbiamo fatto domenica scorsa. Sappiamo che molti tifosi ci seguiranno sul calanle della Lega e questo ci infonde fiducia ed energia”.

L'AVVERSARIO La squadra di casa ha nei piccoli Danna e Coltro i giocatori di maggiore talento e attorno a cui gira un manipolo di talenti promettenti che non mollano mai. Tornerà anche a disposizione Toppino, assente nella trasferta di Faenza. I piemontesi hanno rivoluzionato il roster della scorsa stagione cedendo molti elementi d’esperienza come Terenzi (passato a Cesena). A guidare il gruppo c’è il confermatissimo coach Luca Jacomuzzi, ormai una istituzione ad Alba dato che ha guidato la squadra dalla C Regionale alla B, torneo che vedrà i piemontesi parteciparvi per la quarta volta consecutiva.

Alba ha vinto il proprio girone di Supercoppa del Centenario battendo anche Omegna e qualificandosi alla Final Eight dove ha perso contro Bernareggio nei quarti, formazione vincitrice della competizione.

