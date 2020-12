Stop plastica: cinque erogatori dell’acqua nelle scuole medie Franchini di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:41 - 05 Dicembre 2020

Inaugurazione dell'erogatore di acqua alla scuola Franchini di Santarcangelo.

Le scuole di Santarcangelo sempre più plastic free: sono infatti entrati in funzione in questi giorni cinque erogatori d’acqua installati nelle due sedi della scuola media Franchini che consentiranno agli alunni di usufruire di acqua fresca microfiltrata e di limitare così l’utilizzo delle bottiglie in plastica monouso. Nel dettaglio, alla succursale sono stati installati tre erogatori, uno per ogni palazzina e uno all’ingresso della palestra, mentre i due installati nella sede principale si trovano al primo piano e all’ingresso della palestra.



Quelli installati a Santarcangelo, sono tra i primi erogatori della provincia di Rimini nell’ambito dell’iniziativa curata e finanziata da Romagna Acque, grazie al contributo ottenuto da Atersir attraverso il bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti. La ditta Adriatica Acque s.r.l., che ha curato i lavori, sarà responsabile della futura gestione e manutenzione degli erogatori mentre le spese saranno a carico del Comune.



Ieri mattina (venerdì 4 dicembre) presso la succursale ex Saffi si è tenuta l’inaugurazione degli erogatori alla presenza del sindacao Alice Parma, del vicesindaco e assessore all’Ambiente Pamela Fussi, dell’assessore alla Scuola e ai servizi educativi Angela Garattoni, del presidente di Romagna Acque Tonino Bernabé, del direttore di Adriatica Acque Alberto Sebastiani e della direttrice didattica della scuola media Franchini Giovanna Frisoni.



«Curata dall’ufficio Qualità urbana, l’iniziativa rientra nel progetto ‘Santarcangelo Plastic Free’ – afferma il sindaco Alice Parma – iniziato con una sperimentazione nel 2018 in occasione della Fiera di San Michele poi consolidatosi con le manifestazioni degli anni seguenti fra cui l’installazione di fontanelle dell’acqua presso il municipio e la Biblioteca e con iniziative e laboratori per bambini dedicati al tema del riuso e della riduzione dei rifiuti. Nei prossimi giorni è in programma anche la distribuzione di borracce gratuite a tutti gli studenti delle scuole media Franchini».