Un presepe per omaggiare i luoghi e i personaggi storici di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:28 - 05 Dicembre 2020

Il presepe in preparazione.

Piazza Monache, il Campanone, il convento delle suore, Porta cervese, la stamperia Marchi, gli artisti che hanno segnato la cultura di Santarcangelo come Federico Moroni, Giuliana Rocchi, Nino Pedretti, Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Gianni Fucci. E ancora, lo storico fabbro Alfonso Giorgetti simbolo della tradizione artigiana della città e il cantastorie Lorenzo de Antiquis a omaggiare l’antica Fiera di San Martino. Questi i personaggi e le scenografie del nuovo presepe di Santarcangelo che verrà inaugurato nel tardo pomeriggio di martedì 8 dicembre con una diretta sui canali social dell’amministrazione comunale.



Oltre alla natività collocata sotto l’Arco Ganganelli, dalla prossima settimana si potrà dunque ammirare anche il grande presepe animato realizzato nel 2019 da Marco Fantini e dall’Associazione Folclore Gambettolese poi acquistato dalla Pro Loco di Santarcangelo. Il presepe che ricostruisce la suggestiva cornice di piazza Monache, è dedicato a Giuliana Rocchi, la poetessa delle contrade, che avrà anche una statua realizzata appositamente dall’artista santarcangiolese Davide Sapigna.



Fervono dunque gli ultimi preparativi per l’installazione del presepe che sarà visitabile presso la sala espositiva di via Dante di Nanni 14, fino a dopo l’Epifania.