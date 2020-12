VIDEO Rimini, incidente in A14: camion si ribalta sulla rampa del casello. Un morto e un ferito grave

Cronaca

| 14:01 - 05 Dicembre 2020

Il camion a rimorchio ribaltato sulla rampa in uscita dal casello autostradale di Rimini Nord.



Tragico incidente avvenuto oggi (sabato 5 dicembre), intorno alle 12.10, sulla rampa d'uscita dell'autostrada A-14, al casello di Rimini Nord. Un camion con rimorchio telonato, che trasportava frutta, ha sbandato a destra, nell'affrontare una curva a sinistra. Il mezzo è finito sul guard-rail e poi nella scarpata. L'impatto è stato devastante: autista e passeggero sono stati sbalzati fuori dal tetto, sfondandolo. Per un uomo di circa 60 anni non c'è stato nulla da fare. L'altro, 40enne, è in gravi condizioni. E' stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.