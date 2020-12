Quattro medaglie d'oro per la giovane ginnasta cattolichina Vittoria Magnani

Sport

Cattolica

| 13:41 - 05 Dicembre 2020

Vittoria Magnani.



Ginnastica in Festa, organizzata dalla FGI, in scena in questi giorni alla fiera di Rimini, ha visto per protagonista anche la giovane ginnasta cattolichina appartenente della Gynnis Rimini, Vittoria Magnani, premiata con quattro medaglie d'oro.



La grande festa in casa Magnani-Leardini, nel ghetto dei "Manghinella", è iniziata alla prima notizia della medaglia assegnata per la classifica generale, come campionessa nazionale Fgi Silver, categoria LE. A seguire la piccola campionessa è salita sul gradino più alto del podio anche per i tre attrezzi eseguiti: fune, palla e clavette.



Le prime a festeggiare a bordo della pedana di gara sono state le allenatrici Sabrina Natalucci ed Erika Alimonti che rappresentano la Società sportiva riminese dove la piccola Vittoria, classe 2006, si allena da qualche anno.



La dedizione e le tante ore di allenamento hanno portato oggi ad un risultato più volte sfiorato facendo crescere la voglia di salire su quel gradino più alto, che questa volta è stato tutto suo. Famiglia di Atleti, dove lo sport la fa da padrone da ormai tanti anni, un valore ed insegnamento di vita per loro importante.



La mamma Simona, ex ginnasta artistica agonista e ad oggi acrobatica è anche nel consiglio direttivo dell'Atletica 75 di Cattolica, il babbo Remo si diletta tra corsa, bici e moto e la sorellina Virginia è una promessa del pattinaggio a rotelle.



Il lockdown e gli impegni scolastici al Volta di Riccione non hanno fermato la tenacia di questa giovane atleta che dopo la gara si metterà sotto il cuscino, poi appese a decorare l'albero di Natale, quattro belle medaglie d'oro che sono il giusto premio all'impegno, sacrificio e tanta voglia di vincere.