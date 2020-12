Boxe: esordio vincente per Michele Sacchetti, vittorioso contro Luca Tassinari

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:03 - 05 Dicembre 2020

Il maestro Tiziano Scarpellini con Michele Sacchetti.



Ieri (venerdì 4 dicembre) esordio vincente sul ring per Michele Sacchetti, nel torneo regionale debuttanti elite seconda serie di Boxe. L'incontro dei quarti di finale, categoria 69 kg., si è disputato a Parma: Michele, figlio di Danilo, da 25 anni presidente della Boxe Santarcangelo, ha superato Luca Tassinari della Boxe Edera Forlì. In semifinale oggi (sabato 5 dicembre) affronterà a Bologna Simone Cafaro della Boxe Ferrara. "Incontro che partiva a tutto gas, con Sacchetti prevalentemente in attacco gia dalle prime battute, intenzionatoa non dare spazio all'avversario. Una prima ripresa di notevole fattura tecnica per il nostro pugile, che grazie alle numerose combinazioni vinceva senza problemi. Il secondo round partiva sempre con Sacchetti ( mancino) all'attacco deciso a non fare sconti all'avversario, che colpito duramente con forti ganci destri era costretto ad indietreggiare costantemente. Nella terza ripresa il pugile forlivese tentava di attaccare per portare a casa almeno un round, ma Sacchetti si faceva nuovamente notare per la sua compostezza e tecnica anche di rimessa", racconta il maestro di Sacchetti, Tiziano "siluro" Scarpellini.