Covid San Marino: deceduto un 79enne, 32 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:42 - 05 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



A San Marino è deceduto un 79enne sammarinese, il sesto dal 1 luglio ad oggi. Nelle ultime 24 ore, casi in linea con quelli degli ultimi sette giorni: 32, rilevati a seguito di 332 tamponi (Tasso di positività del 9,64%). Sono 31 le nuove guarigioni che portano i casi attivi a 329. Sono 305 le persone in isolamento domiciliare, positive al nuovo coronavirus (92,7% del totale), 16 ricoverate nel reparto Covid (la metà sono anziani dell'Rsa Casale la Fiorina), il 4,9% del totale (+1 rispetto alle ultime 24 ore), mentre in terapia intensiva i pazienti sono otto, il 2,4% del totale. In ospedale si trovano anche un paziente negativizzato al test molecolare, ma ancora in trattamento intensivo, e tre pazienti non Covid nelle postazioni allestite nella sala risveglio del Blocco operatorio.