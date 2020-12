San Marino: visite medici sospese per emergenza Covid

Attualità

| 12:34 - 05 Dicembre 2020

Visite mediche programmate e ordinarie dei medici di medicina generale annullate a San Marino da oggi (sabato 5 dicembre) a causa dell'emergenza Covid: in particolare per spostare personale medico e infermieristico dai centri sanitari al team Covid territoriale, che svolge attività di monitoraggio a domicilio di tutti i soggetti positivi al Sars-CoV-2. I medici di condotta continueranno a garantire le attività di visite in urgenza ambulatoriale e domiciliari, sempre previo contatto telefonico con i Centri Salute.