Natale a Morciano di Romagna: un cartellone teatrale tutto dedicato ai bambini

| 12:23 - 05 Dicembre 2020

Gambeinspalla Teatro.

Morciano di Romagna non spegne la magia del Natale. Anche in un anno così particolare, il capoluogo della Valconca ha scelto di non rinunciare allo spirito che da sempre caratterizza le festività

Sarà naturalmente un Natale più sobrio e genuino rispetto al passato, che richiederà buonsenso e intelligenza, e con alcune limitazioni e tutti gli accorgimenti dovuti alle attuali circostanze, che porterà comunque una luce di speranza e di gioia nelle strade e nelle piazze morcianesi. Il pensiero va soprattutto ai bambini, che da sempre vivono questa occasione con meraviglia e stupore.



A loro è dedicato in primis il cartellone di iniziative messo in campo dalla Pro Loco insieme al Comune di Morciano di Romagna. Musica e spettacoli per famiglie saranno gli ingredienti principali del palinsesto che si svolgerà dal 6 dicembre al 6 gennaio prossimi.

Le iniziative, ad ingresso libero, saranno comunque soggette alle normative anti-Covid e il loro svolgimento sarà comunque subordinato a quelle che saranno le disposizioni a livello nazionale e regionale nelle prossime settimane.



A 'scaldare' il cuore dei morcianesi ci penseranno poi il grande e tradizionale albero, che come sempre troverà posto in piazza del Popolo, l'allestimento del presepio sotto il loggiato del municipio, filodiffusione e le luminarie (al cui allestimento quest'anno contribuirà direttamente il Comune) che rallegreranno l'atmosfera nelle strade. Per ovvi motivi, non si terra il consueto appuntamento con la festa di decorazione dell'albero: i bambini manterranno però viva la tradizione realizzando gli addobbi a scuola che verranno poi appesi agli alberi dal Comune.



PROGRAMMA COMPLETO



Domenica 6 dicembre – Piazza del Popolo ore 16 e 17.15

Gambeinspalla teatro in “Il sogno”

spettacolo di bolle per bambini e famiglie

Martedì 8 dicembre – Piazza del Popolo ore 16 e 17.15

Alessia Canducci in “Le storie di zia Natalina”

spettacolo di narrazione per bambini e famiglie

Domenica 13 dicembre – Piazza del Popolo ore 16 e 17.15

Massimiliano Venturi in “Natale in casa con i burattini”

spettacolo di burattini per bambini e famiglie

Sabato 19 dicembre – ore 21.15

“A Christmas Carol... canto di Natale”

Concerto di Natale a cura del Coro Città di Morciano

Chiesa di San Michele Arcangelo

Domenica 20 dicembre – Piazza del Popolo ore 16 e 17.15

Strada San Germano Aps in “Il viaggio di Florindo Ceccaroli”

Spettacolo di giocolerie e magia per bambini e famiglie

Giovedì 24 dicembre

Trenino di Babbo Natale

I doni si ricevono nei giorni 21, 22 e 23 dicembre (a cura di Scout Agesci Morciano 1); la consegna sarà effettuata il 24 dicembre Mercoledì 6 gennaio – Piazza del Popolo ore 16 e 17.15