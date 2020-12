Bambina di 15 mesi rimasta chiusa all’interno di casa. Problema risolto dai carabinieri

Cronaca

I carabinieri hanno riaperto in breve la porta.

Ha inavvertitamente chiuso la porta di casa dietro le sue spalle con le chiavi all’interno, lasciando in casa da sola la nipotina di 15 mesi. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, 4 dicembre. La signora, presa dal panico, ha chiamato i carabinieri che, una volta sul posto, sono riusciti ad aprire in breve tempo la porta e hanno riaffidato alla nonna la sua nipotina. La signora, rinfrancata, ha ringraziato i carabinieri per la tempestività e la disponibilità con cui avevano risolto positivamente l’incidente.