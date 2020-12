Santarcangelo, cutter alla mano e mascherina, rapina un negozio di generi alimentari

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:44 - 05 Dicembre 2020

Un controllo dei Carabinieri di Santarcangelo.

Vestito di nero, viso celato da una grande mascherina, cutter alla mano, si è introdotto in negozio di alimentari minacciando la cassiera, ha arraffato il denaro contenente nella cassa ed è fuggito. E’ accaduto nella serata di ieri, venerdì 4 dicembre, in un esercizio di Santarcangelo, più precisamente a San Martino dei Mulini in via Trasversale Marecchia, verso l’orario di chiusura. I carabinieri della locale stazione sono prontamente intervenuti sul posto e hanno ascoltato la sfortunata, che, evidentemente scossa, ha fornito tutti i particolari ai militari. Sono in corso le indagini.