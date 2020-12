Cattolica, ruba formaggi al supermercato e aggredisce gli uomini della sicurezza: 36enne arrestato

Cronaca

Cattolica

| 10:28 - 05 Dicembre 2020

Il ladro ha rubato formaggi per 220 euro.

Ha fatto incetta di formaggi al supermercato, scoperto, ha aggredito il personale, ma è stato acciuffato da un carabiniere fuori servizio. E’ finito così in manette per il reato di tentata rapina un 36enne di origine campana, pregiudicato, che nel pomeriggio di ieri, 4 dicembre, si è appropriato di merce per il valore di 220 euro, ha attraversato le barriere antitaccheggio per fuggire, ma è stato fermato dal personale di sicurezza. Mentre gli uomini lo accompagnavano negli uffici amministrativi del supermercato, il 36enne si è divincolato colpendo gli uomini della security e personale intervenuto per bloccarlo riuscendo così a divincolarsi e a dileguarsi nuovamente: una commessa, spintonata a terra, ha ricevuto dieci giorni di prognosi per lesioni personali. Fortunatamente nel supermercato c’era un carabiniere fuori servizio che, accortosi di quanto stava accadendo, si è messo all’inseguimento del campano, bloccandolo all’uscita del supermercato. Una volta giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri, per lui sono scattate le manette.