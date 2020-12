Coriano, sostegno alle imprese: dall' amministrazione 120mila euro a favore degli operatori economici

Attualità

Coriano

| 10:12 - 05 Dicembre 2020

La sindaca Domenica Spinelli.

Riapre il bando per le agevolazioni TCP a favore delle utenze non domestiche. La Giunta comunale ha deciso di fare il bis per distribuire le risorse liberate grazie al lavoro di recupero evasione svolto dagli uffici. A disposizione ci sono oltre 120.000 euro per abbattere fino al 50% la tariffa corrisposta nel 2020 dagli operatori economici.

Nel primo bando è stata richiesta una riduzione del 33,33% dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019 e lo svolgimento di un’attività rientrante nei codici ATECO previsti da ARERA per le riduzioni obbligatorie introdotte con la delibera n. 158/2020. Sono pervenute solo 14 le domande, per un beneficio accordabile di circa 13.000 euro, la cui istruttoria è in corso e verrà ultimata a breve. Per questo motivo la Giunta ha deciso di modificare i criteri, allargando le maglie dei requisiti: con il nuovo bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, non è più richiesta la riduzione del fatturato rispetto al 2019 né l’appartenenza ad un codice ATECO specifico. Il bando sarà pubblicato per 30 giorni.



È sufficiente che l’attività dimostri di esser stata chiusa alla luce dei provvedimenti emanati dal Governo, per poter ottenere il contributo. Potranno fare domanda tutte le attività che sono inquadrate ai fini della tariffa rifiuti in una delle seguenti categorie:



Negozi di calzature

Negozi di abbigliamento

Negozi particolari quali filatelia

Negozi particolari quali tende

Negozi particolari quali tessuti

Negozi particolari quali tappet

Negozi particolari quali cappelli e ombrelli

Negozi particolari quali antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense

Birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Fiori e piante

Pizza al taglio



“Questo nuovo bando – afferma la sindaca Domenica Spinelli - prodotto in tempi record, e fortemente voluto dall’Amministrazione, continua ad andare nella direzione di non lasciare nessuno indietro. Le aziende stanno soffrendo fortemente per il perdurare di questa crisi e dietro le difficoltà delle aziende ci sono i problemi delle famiglie di titolari e dipendenti. Ogni possibilità, ogni strada sarà percorsa e ogni risorsa rastrellata per aiutare i cittadini di Coriano sarà ben spesa.”