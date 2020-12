Volley A2 femminile, Omag cerca conferme a Montecchio Maggiore

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:48 - 04 Dicembre 2020

La Omag di San Giovanni in Marignano.

Nuovo weekend e nuova sfida da affrontare per la Omag Consolini Volley: dopo aver mosso la classifica nell’ultimo incontro, le biancazzurre sabato (ore 20,30) sono attese dalla trasferta veneta per confermare le ottime impressioni di domenica scorsa. Avvicinamento al match molto positivo per le marignanesi, soprattutto dal punto di vista morale: la bella prestazione sfoggiata al cospetto di Martignacco, ha dissolto i dubbi sulle effettive motivazioni di Fiore e compagne.

”Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra agguerrita ed affamata di punti - commenta coach Saja - dovremo metterle in difficoltà in ricezione e giocarci al meglio i contrattacchi. Sono una squadra molto giovane e potente e dovremo essere bravi a raddoppiare il muro. Cosa non facile perché tirano fortissimo e sono veloci. Hanno un enorme potenziale offensivo nei laterali Cagnin e Battista. E’ una squadra molto simile alla nostra, si sono trovate innumerevoli volte giocarsi i set ai vantaggi e questo è sinonimo di una squadra che non molla mai. Fare punti a Montecchio sarà fondamentale perché la Ipag è una squadra che assieme a noi, Macerata Ravenna Martignacco e Talmassons ha tutte le caratteristiche per arrivare nel pool promozione”.

Gli arbitri sono Luca Cecconato e Massimiliano Giardini.

IN TV Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale LVFTV a partire dalle 20,15. Inoltre si potrà seguire il live score della partita sul sito della Lega VolleyFemminile.

Le altre partite: Olimpia Teodora Ravenna - Cda Talmassons; Itas Citta' Fiera Martignacco - Megabox Vallefoglia; Cbf Balducci Hr Macerata - Volley Soverato (rinviata).

Riposa: Cuore di Mamma Cutrofiano.